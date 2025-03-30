Два смертельных ДТП с грузовиками произошли в Иркутской области 30 марта

Две аварии со смертельным исходом с участием грузовиков произошли в Иркутской области ночью на 30 марта. Два человека погибли в ДТП в Черемховском районе. Еще одно ДТП с погибшим произошло в Тайшетском районе. Подробности сообщают в Госавтоинспекции региона.
В ночь на 30 марта на третьем км дороги «Михайловка-Березовка» легковая машина Nissan столкнулась с самосвалом Shaanxi. В результате этого ДТП на месте погибли находящиеся в легковом автомобиле 41-летняя женщина-водитель и 40-летний пассажир. Еще один пассажир Nissan попал в больницу.
На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.
Еще одно ДТП с погибшим произошло в Тайшетском районе. В эту же ночь на 1212-м километре федеральной трассы «Сибирь» 46-летний водитель грузовика Dongfeng врезался в стоящий на полосе разгона MAN. После столкновения автомобиль загорелся. Водитель Dongfeng погиб на месте, его пассажиру помогли медики. Водитель стоящей на месте фуры травм не получил.
По этому ЧП также идёт проверка. Госавтоинспекция Иркутской области призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.