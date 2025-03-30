Два смертельных ДТП с грузовиками произошли в Иркутской области 30 марта

Еще одно ДТП с погибшим произошло в Тайшетском районе. В эту же ночь на 1212-м километре федеральной трассы «Сибирь» 46-летний водитель грузовика Dongfeng врезался в стоящий на полосе разгона MAN. После столкновения автомобиль загорелся. Водитель Dongfeng погиб на месте, его пассажиру помогли медики. Водитель стоящей на месте фуры травм не получил.