Прокуратура выясняет обстоятельства возгорания нижегородского автобуса

Прокуратура начала проверку после возгорания автобуса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Возгорание произошло 29 марта в Приокском районе. К счастью, никто не пострадал, все пассажиры эвакуировались самостоятельно.
Обстоятельства произошедшего выяснят сотрудники прокуратуры.
-Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об оказании услуг, и при наличии оснований рассмотрен будет вопрос о принятии мер реагирования, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что семья с детьми отравилась хлоркой в сауне Нижнего Новгорода. Взрослые с детьми посетили банный комплекс в Ленинском районе.