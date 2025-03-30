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Прокуратура выясняет обстоятельства возгорания нижегородского автобуса

Пожар произошел 29 марта.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура начала проверку после возгорания автобуса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло 29 марта в Приокском районе. К счастью, никто не пострадал, все пассажиры эвакуировались самостоятельно.

Обстоятельства произошедшего выяснят сотрудники прокуратуры.

-Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об оказании услуг, и при наличии оснований рассмотрен будет вопрос о принятии мер реагирования, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что семья с детьми отравилась хлоркой в сауне Нижнего Новгорода. Взрослые с детьми посетили банный комплекс в Ленинском районе.