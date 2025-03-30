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В сгоревшей бане в Башкирии нашли тело 38-летнего мужчины

Смертельный пожар произошел в Белорецке.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке минувшей ночью, 30 марта, произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

По предоставленным данным, возгорание началось в бревенчатой бане на улице Лермонтова. Пожарные потушили огонь на площади 12 квадратных метров.

Тело погибшего 38-летнего мужчины обнаружили во время тушения огня. Причины случившегося устанавливает следственно-оперативная группа.

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