В сгоревшей бане в Башкирии нашли тело 38-летнего мужчины

В Белорецке минувшей ночью, 30 марта, произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
По предоставленным данным, возгорание началось в бревенчатой бане на улице Лермонтова. Пожарные потушили огонь на площади 12 квадратных метров.
Тело погибшего 38-летнего мужчины обнаружили во время тушения огня. Причины случившегося устанавливает следственно-оперативная группа.
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