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В центре Красноярске горела котельная ЭВРЗ

В Красноярске горела котельная ЭВРЗ на улице Профсоюзов.

Источник: Комсомольская правда

Утром 30 марта в Красноярске на улице Профсоюзов загорелась котельная электровагоноремонтного завода. Как рассказали в краевом МЧС, пожар начался около 7:00 в галерее углеподачи.

Площадь возгорания составила 300 «квадратов». На месте работали 59 пожарных и 19 единиц техники — на ликвидацию огня ушло около часа. К счастью, пострадавших нет.

Причину происшествия предстоит выяснить дознавателю ведомства.

Добавим, что из-за пожара без отопления и воды остались жилые дома, которые обеспечивает котельная предприятия. Судя по информации с сайта службы 005, восстановительные работы на объекте продолжаются.