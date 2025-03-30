В центре Красноярске горела котельная ЭВРЗ

Утром 30 марта в Красноярске на улице Профсоюзов загорелась котельная электровагоноремонтного завода. Как рассказали в краевом МЧС, пожар начался около 7:00 в галерее углеподачи.
Площадь возгорания составила 300 «квадратов». На месте работали 59 пожарных и 19 единиц техники — на ликвидацию огня ушло около часа. К счастью, пострадавших нет.
Причину происшествия предстоит выяснить дознавателю ведомства.
Добавим, что из-за пожара без отопления и воды остались жилые дома, которые обеспечивает котельная предприятия. Судя по информации с сайта службы 005, восстановительные работы на объекте продолжаются.