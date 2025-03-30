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В Тверской области в ДТП с фурой погибли три человека

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Источник: РИА "Новости"

ТВЕРЬ, 30 марта. /ТАСС/. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли при столкновении с «Камазом» в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, направлявшийся в сторону Калязина с двумя пассажирами, не справился с управлением, после чего транспортное средство вынесло на встречную полосу, где оно столкнулось с “Камазом”. Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли», — говорится в сообщении.

Авария произошла около 05:40 мск в деревне Василево Калязинского муниципального округа. Районная прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки.