В Тверской области в ДТП с фурой погибли три человека

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, направлявшийся в сторону Калязина с двумя пассажирами, не справился с управлением, после чего транспортное средство вынесло на встречную полосу, где оно столкнулось с “Камазом”. Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли», — говорится в сообщении.