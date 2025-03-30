Двое мужчин погибли, провалившись под лед в Приморье

Неизвестно, зачем приморцы выехали на реку. Есть вероятность, что они хотели порыбачить, но все обернулось трагедией (видео можно найти в нашем телеграм-канале). Место провала, по данным МЧС, находится примерно в 30 метрах от берега. Автомобиль погибших остался у кромки воды, на льду же обнаружили их личные вещи.