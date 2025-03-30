Двое мужчин погибли, провалившись под лед в Приморье

Мужчины провалились под лед на реке Уссури в районе поселка Горные Ключи в Приморье. Трагедия произошла еще 28 марта. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на старшего госинспектора по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России.
Неизвестно, зачем приморцы выехали на реку. Есть вероятность, что они хотели порыбачить, но все обернулось трагедией (видео можно найти в нашем телеграм-канале). Место провала, по данным МЧС, находится примерно в 30 метрах от берега. Автомобиль погибших остался у кромки воды, на льду же обнаружили их личные вещи.
Сейчас поисками тел занимаются приморские спасатели.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что в Приморье два автомобиля рыбаков провалились под лед. Кадрами в социальных сетях поделились очевидцы.