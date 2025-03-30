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CBS: самолёт United Airlines столкнулся с воздушным змеем в Вашингтоне

Самолёт авиакомпании United Airlines, летевший из Хьюстона, столкнулся с воздушным змеем при посадке в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне, передаёт CBS News.

Источник: Luka Slapnicar/CC0

Телеканал, ссылаясь на пилотов, сообщает, что змей был запущен над парком рядом со взлётно-посадочной полосой.

Boeing 737 с 126 пассажирами на борту успешно совершил посадку, несмотря на данный инцидент.

Правоохранители подчёркивают, что официально подобные действия запрещены, однако нарушителю не было предъявлено никаких обвинений — воздушного змея вернули его владельцу.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Airbus A319 29 марта чуть не столкнулся с истребителем ВВС США у национального аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне.