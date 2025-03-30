CBS: самолёт United Airlines столкнулся с воздушным змеем в Вашингтоне

Телеканал, ссылаясь на пилотов, сообщает, что змей был запущен над парком рядом со взлётно-посадочной полосой.
Boeing 737 с 126 пассажирами на борту успешно совершил посадку, несмотря на данный инцидент.
Правоохранители подчёркивают, что официально подобные действия запрещены, однако нарушителю не было предъявлено никаких обвинений — воздушного змея вернули его владельцу.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Airbus A319 29 марта чуть не столкнулся с истребителем ВВС США у национального аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне.