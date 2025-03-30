«Нашла ключ в кружке»: красноярка обокрала дом, в который пришла попросить денег

В полиции рассказали, что к ним за помощью обратилась жительница Октябрьского района, которая рассказала, что из ее квартиры пропали золотые украшения на сумму более 48 тыс. рублей.
Женщина добавила, что ее свекровь-пенсионерка и дочь встретили женщину, которая могла быть воровкой, когда возвращались домой. Женщину они встретили на пороге дома, но она уверяла, что ничего не взяла, и даже показала сумку, чтобы подтвердить это. Но зайдя в калитку, пенсионерка обнаружила у дома замороженную курицу и фарш, которые явно были вытащены из ее холодильника.
«Вернувшаяся с работы хозяйка квартиры обнаружила пропажу золотых украшений и вызвала сотрудников полиции. Личность похитительницы была установлена, ей оказалась ранее неоднократно судимая и не имеющая постоянного места жительства 62-летняя женщина. После задержания она заявила, что пришла попросить денег, но увидела ключ от калитки, висевший на гвоздике возле нее, а от квартиры — в кружке, стоявшей рядом. Пройдя в дом, она хотела похитить курицу и фарш из морозилки и даже положила их в сумку, но потом обнаружила ювелирные изделия и решила оставить продукты на крыльце. Позднее она продала похищенное за 10 тысяч рублей случайной прохожей», — рассказали в пресс-службе.
В отношении женщины возбудили уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Ей может грозить до 6 лет лишения свободы.