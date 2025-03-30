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В Омской области резко снизилось количество выявленных фальшивых купюр

Эксперты связывают это с активным использованием безналичных платежей.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области резко сократилось количество преступлений, связанных с фальшивыми деньгами. За последние три года число случаев фальшивомонетничества в Омской области снизилось в 4,5 раза.

По данным УМВД России по Омской области в 2022 году было зарегистрировано 138 преступлений, связанных с использованием поддельных денег. В 2023 году их количество уменьшилось до 70, а в прошлом году — до 31. Как рассказал изданию «АиФ в Омске» замначальника УЭБиПК УМВД России по Омской области Владимир Сумин, была ликвидирована крупная онлайн-площадка, которая распространяла поддельные купюры по всей стране.

Кроме того, свою сыграло использование омичами безналичной оплаты при покупках. Ранее мы писали, что в Москве задержали 44-летнего омича, подозреваемого в краже 3,5 млн рублей.