В Омской области резко снизилось количество выявленных фальшивых купюр

По данным УМВД России по Омской области в 2022 году было зарегистрировано 138 преступлений, связанных с использованием поддельных денег. В 2023 году их количество уменьшилось до 70, а в прошлом году — до 31. Как рассказал изданию «АиФ в Омске» замначальника УЭБиПК УМВД России по Омской области Владимир Сумин, была ликвидирована крупная онлайн-площадка, которая распространяла поддельные купюры по всей стране.