Три человека пострадали в ДТП с иномаркой и спецтехникой в Екатеринбурге

По данным свердловской Госавтоинспекции, аварии пострадали три человека.
По предварительным данным, 22-летний водитель «Мицубиси Лансер» наехал на стоящую впереди технику. В результате аварии трое — водитель и два пассажира легкового автомобиля — с различными травмами были доставлены в больницу.
Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливая причины происшествия. Ведомство напоминает о необходимости соблюдать безопасный стиль вождения, выбирать скорость в соответствии с погодными и дорожными условиями, а также неукоснительно следовать правилам дорожного движения.