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Три человека пострадали в ДТП с иномаркой и спецтехникой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на проспекте Водительском, 20 в Чкаловском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Мицубиси Лансери» спецтехники.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

По данным свердловской Госавтоинспекции, аварии пострадали три человека.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Мицубиси Лансер» наехал на стоящую впереди технику. В результате аварии трое — водитель и два пассажира легкового автомобиля — с различными травмами были доставлены в больницу.

Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливая причины происшествия. Ведомство напоминает о необходимости соблюдать безопасный стиль вождения, выбирать скорость в соответствии с погодными и дорожными условиями, а также неукоснительно следовать правилам дорожного движения.