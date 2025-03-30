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В Ростовской области автомобиль врезался в дерево, двое человек погибли

В Багаевском районе в аварии погибли женщина-водитель и мужчина-пассажир.
Источник: Комсомольская правда

В Багаевском районе Ростовской области случилась авария с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в субботу, 29 марта. Женщина-водитель на «Ладе гранте» не справилась с управлением: пересекла встречную полосу, съехала с дороги на обочину и врезалась в дерево.

В результате аварии 30-летняя водитель и 32-летний мужчина-пассажир погибли на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными и осторожными за рулем, контролировать скорость и дистанцию между машинами. В конце концов, от этого зависят не только их собственные, но и чужие жизни.