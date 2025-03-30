Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выезд на «встречку» спровоцировал ДТП с горящим авто в Приморье

Серьезное ДТП произошло на трассе А-370 «Уссури», соединяющей Хабаровск и Владивосток, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Источник: ГУ МВД

32-летний водитель Nissan AD, двигавшийся из Хабаровска в сторону Владивостока, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Aqua. После столкновения автомобиль Nissan загорелся. Благодаря действиям очевидцев, которые помогли вытащить водителя из машины, 54-летний мужчина остался жив. В результате аварии пострадали оба водителя и трое пассажиров Toyota.

Водителю Nissan AD всего один год стажа вождения, ранее он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Алкогольное опьянение у него не зафиксировано. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Читайте также: 15 суток грозит водителю, оставившему место ДТП с ребенком в Приморье.