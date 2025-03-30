Выезд на «встречку» спровоцировал ДТП с горящим авто в Приморье

32-летний водитель Nissan AD, двигавшийся из Хабаровска в сторону Владивостока, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Aqua. После столкновения автомобиль Nissan загорелся. Благодаря действиям очевидцев, которые помогли вытащить водителя из машины, 54-летний мужчина остался жив. В результате аварии пострадали оба водителя и трое пассажиров Toyota.
Водителю Nissan AD всего один год стажа вождения, ранее он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Алкогольное опьянение у него не зафиксировано. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.
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