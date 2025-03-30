Выезд на «встречку» спровоцировал ДТП с горящим авто в Приморье

32-летний водитель Nissan AD, двигавшийся из Хабаровска в сторону Владивостока, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Aqua. После столкновения автомобиль Nissan загорелся. Благодаря действиям очевидцев, которые помогли вытащить водителя из машины, 54-летний мужчина остался жив. В результате аварии пострадали оба водителя и трое пассажиров Toyota.