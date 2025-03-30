В Кедровом потушен пожар в православном храме

Это уже не первый случай возгорания в данном культовом сооружении.
Огонь охватил значительную площадь — около 400 квадратных метров здания. В операции по ликвидации пожара были задействованы 14 сотрудников МЧС и 5 единиц специализированной пожарной техники. Благодаря слаженным действиям спасателей, пожар удалось взять под контроль к 10:40 утра, а полностью потушить через несколько часов.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования в помещении храма. В результате инцидента никто не пострадал — ни прихожане, ни сотрудники храма, ни пожарные.
В настоящее время сотрудники МЧС проводят тщательное расследование всех обстоятельств происшествия. Специалисты изучают системы электроснабжения здания и оценивают нанесенный ущерб.
Сгоревший храм был восстановлен после прошлогоднего пожара.