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В Кедровом потушен пожар в православном храме

30 марта 2025 года в 13:26 пожарные успешно завершили операцию по тушению православного храма в поселке Кедровый Емельяновского района Красноярского края.

Источник: МЧС РФ

Это уже не первый случай возгорания в данном культовом сооружении.

Огонь охватил значительную площадь — около 400 квадратных метров здания. В операции по ликвидации пожара были задействованы 14 сотрудников МЧС и 5 единиц специализированной пожарной техники. Благодаря слаженным действиям спасателей, пожар удалось взять под контроль к 10:40 утра, а полностью потушить через несколько часов.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования в помещении храма. В результате инцидента никто не пострадал — ни прихожане, ни сотрудники храма, ни пожарные.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят тщательное расследование всех обстоятельств происшествия. Специалисты изучают системы электроснабжения здания и оценивают нанесенный ущерб.

Сгоревший храм был восстановлен после прошлогоднего пожара.