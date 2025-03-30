На Южном Урале осудят участников ОПГ за контрабанду запрещённого препарата

Трое участников преступной группы пойдут под суд на Южном Урале за незаконный оборот запрещённого препарата. Полицейские изъяли у них 50 килограммов сильнодействующих веществ, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
35-летнего южноуральца полицейские задержали при попытке отправить посылки с запрещённым веществом в 17 регионов России. В 68 коробках обнаружили более 7,5 килограмма прегабалина. Дома и в гараже у челябинца нашли ещё 42,5 килограмма препарата, а также компьютеры, телефоны и более 3 млн рублей. Деньги мужчина получил в результате нелегальных продаж.
Полицейские установили и подельников контрабандиста, которым он ранее направил крупные партии веществ. 35-летнюю женщину и 29-летнего мужчину задержали в Самаре и Новосибирске.
«Полицейские установили, что злоумышленники являлись сотрудниками интернет-магазина, организовавшего контрабандные поставки препарата из государства Восточной Азии для дальнейшей незаконной торговли на территории Российской Федерации», — рассказали в полицейском главке.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ. Соучастникам предъявили обвинения в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта. Челябинец, который ранее уже не раз был судим, попал также под статьи об отмывании денег и контрабанде в составе организованной группы. Мужчину заключили под стражу. Материалы дела рассмотрит суд.