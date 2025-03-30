На Южном Урале осудят участников ОПГ за контрабанду запрещённого препарата

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ. Соучастникам предъявили обвинения в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта. Челябинец, который ранее уже не раз был судим, попал также под статьи об отмывании денег и контрабанде в составе организованной группы. Мужчину заключили под стражу. Материалы дела рассмотрит суд.