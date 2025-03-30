Два человека погибли в ДТП под Черемхово

Ночью 30 марта на третьем километре автодороги «Михайловка — Березовка» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль «Nissan» и грузовой самосвал «Shaanxi». Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД Иркутской области.
— В результате произошедшего 41-летняя женщина-водитель и 40-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир этого автомобиля с травмами доставлен в больницу, — рассказывают в полиции.
На месте работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины аварии предстоит выяснить. Дорожные полицейские вновь призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах.