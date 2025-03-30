Два человека погибли в ДТП под Черемхово

— В результате произошедшего 41-летняя женщина-водитель и 40-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир этого автомобиля с травмами доставлен в больницу, — рассказывают в полиции.