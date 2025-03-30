В Хабаровске загорелась крыша кафе на улице Суворова

На улице Суворова в Хабаровске загорелось кафе. Возгорание произошло на крыше здания, на место прибыли пожарные расчеты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пожар начался в вентиляционной шахте второго этажа. Персонал и посетители успели покинуть помещение до прибытия спасателей. Здание было обесточено, что помогло избежать короткого замыкания.
«Огонь быстро перекинулся на кровлю, но был локализован в течение 20 минут. К тушению привлекли 19 человек и шесть единиц техники», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасатели продолжают проливку конструкций, чтобы избежать повторного горения. Причины пожара выясняются. Пострадавших нет.