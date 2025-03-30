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В Хабаровске загорелась крыша кафе на улице Суворова

Все посетители и работники вышли самостоятельно.

Источник: Комсомольская правда

На улице Суворова в Хабаровске загорелось кафе. Возгорание произошло на крыше здания, на место прибыли пожарные расчеты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Пожар начался в вентиляционной шахте второго этажа. Персонал и посетители успели покинуть помещение до прибытия спасателей. Здание было обесточено, что помогло избежать короткого замыкания.

«Огонь быстро перекинулся на кровлю, но был локализован в течение 20 минут. К тушению привлекли 19 человек и шесть единиц техники», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели продолжают проливку конструкций, чтобы избежать повторного горения. Причины пожара выясняются. Пострадавших нет.