Возбуждено уголовное дело по факту поджога 7 автомобилей в Красноярске

В Красноярске сгорели семь автомобилей на подземной парковке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобилей на Бограда (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Общий ущерб оценивается в 10 млн рублей.
Установлено, что поджог мог совершить молодой человек 2006 года рождения. Он пострадал в результате пожара. В данный момент находится в больнице.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
В МЧС отметили, что в тушении участвовали 50 человек и 15 единиц техники. Пожар потушили около 5 утра. Эвакуировано 56 человек, включая 12 детей. Пострадал мужчина.
Ранее сообщалось о том, что в под Красноярском во второй раз сгорел храм Петра и Февронии в поселке Кедровый.