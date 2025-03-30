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Возбуждено уголовное дело по факту поджога 7 автомобилей в Красноярске

В Красноярске на подземной парковке подожгли несколько автомобилей.

Источник: МЧС РФ

В Красноярске сгорели семь автомобилей на подземной парковке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобилей на Бограда (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Общий ущерб оценивается в 10 млн рублей.

Установлено, что поджог мог совершить молодой человек 2006 года рождения. Он пострадал в результате пожара. В данный момент находится в больнице.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

В МЧС отметили, что в тушении участвовали 50 человек и 15 единиц техники. Пожар потушили около 5 утра. Эвакуировано 56 человек, включая 12 детей. Пострадал мужчина.

Ранее сообщалось о том, что в под Красноярском во второй раз сгорел храм Петра и Февронии в поселке Кедровый.