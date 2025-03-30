Секретарь совбеза Грайворонского округа пострадал при атаке дрона

«В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа беспилотник ударил по частному сектору. В результате детонации боеприпаса получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь совета безопасности Вячеслав Иванович Радченко. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь. По их оценке, состояние у Вячеслава Ивановича средней степени тяжести», — написал Гладков.