В Москве ребенок отдал курьеру мошенников все хранившиеся дома наличные

Как пояснили в пресс-службе, ребенку в Москве позвонили мошенники. Они представились сотрудниками портала госуслуг и сообщили о взломе аккаунта, а после убедили несовершеннолетнего поговорить с псевдоправоохранителем. «Доступа к платежным средствам родителей он [ребенок] получить не смог, где лежат дома деньги — не знал. Тогда мошенники придумали уловку с доставкой. Обнаружив в тайнике семейные сбережения, ребенок передал их курьеру мошенников», — рассказали в управлении.