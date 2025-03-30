В Москве ребенок отдал курьеру мошенников все хранившиеся дома наличные

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ребенок поверил мошенникам, которые сообщили ему о взломе аккаунта на «Госуслугах», и передал криминальному курьеру все наличные деньги, которые хранились в доме. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Как пояснили в пресс-службе, ребенку в Москве позвонили мошенники. Они представились сотрудниками портала госуслуг и сообщили о взломе аккаунта, а после убедили несовершеннолетнего поговорить с псевдоправоохранителем. «Доступа к платежным средствам родителей он [ребенок] получить не смог, где лежат дома деньги — не знал. Тогда мошенники придумали уловку с доставкой. Обнаружив в тайнике семейные сбережения, ребенок передал их курьеру мошенников», — рассказали в управлении.
Как оказалось, мошенники предложили мальчику позвонить родителям и сказать, что ему нужны наличные, чтобы оплатить доставку курьеру, так как он не указал при заказе оплату картой. Мама сообщила ему, где лежат деньги, и ребенок, уверенный, что спасает семью, отдал все деньги аферистам.
В управлении добавили, что курьер мошенников установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району Москвы.