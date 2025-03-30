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Омич планировал массовое убийство пятерых человек из-за личной неприязни

Мужчину задержали силовики.

Источник: Комсомольская правда

В Омске расследуют громкое дело. Омич планировал убийство пятерых человек из-за личной неприязни. Среди потенциальных жертв значились бывшие одноклассники, коллеги и даже учитель.

30-летний омич вынашивал план мести, который планировал воплотить особо изощренным способом: он решил отравить и подорвать пятерых человек. Он даже изучил специальную литературу, но реализовать задуманное не успел, так как был задержан силовиками УФСБ России по Омской области.

Как сообщает прокуратура, сейчас подозреваемый задержан под стражу на время расследования уголовного дела. Судить обвиняемого будет Куйбышевский районный суд за попытку организации убийства.

Ранее мы писали, что в Москве задержали 44-летнего омича, подозреваемого в краже 3,5 млн рублей.