Четыре ребенка отравились угарным газом в Белыничах

Как было установлено, дети находились в гостях у знакомых. Утром хозяин дома протопил печь. В течение дня четверо девочек 2013−2014 годов рождения начали ощущать недомогание.
Родители обратились за медицинской помощью, после чего дети были доставлены в больницу.
По предварительным данным, отравление произошло из-за преждевременного закрытия задвижки дымохода, из-за чего в помещении накопился угарный газ.
В МЧС напомнили о том, что при печном отоплении необходимо соблюдать правила безопасности. Следует помнить, что угарный газ не имеет цвета и вкуса и может быть смертельно опасен. Чтобы избежать трагедий, важно регулярно проверять исправность дымоходов и вентиляционных систем, а также не оставлять печи без присмотра.
В случае появления симптомов отравления угарным газом, таких как головная боль, головокружение, тошнота или слабость, немедленно покиньте помещение и обратитесь за медицинской помощью.