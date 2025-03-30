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Четыре ребенка отравились угарным газом в Белыничах

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Четыре ребенка поступили в Белыничскую районную больницу накануне с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести», об этом рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Как было установлено, дети находились в гостях у знакомых. Утром хозяин дома протопил печь. В течение дня четверо девочек 2013−2014 годов рождения начали ощущать недомогание.

Родители обратились за медицинской помощью, после чего дети были доставлены в больницу.

По предварительным данным, отравление произошло из-за преждевременного закрытия задвижки дымохода, из-за чего в помещении накопился угарный газ.

В МЧС напомнили о том, что при печном отоплении необходимо соблюдать правила безопасности. Следует помнить, что угарный газ не имеет цвета и вкуса и может быть смертельно опасен. Чтобы избежать трагедий, важно регулярно проверять исправность дымоходов и вентиляционных систем, а также не оставлять печи без присмотра.

В случае появления симптомов отравления угарным газом, таких как головная боль, головокружение, тошнота или слабость, немедленно покиньте помещение и обратитесь за медицинской помощью.

напомнили в ведомстве