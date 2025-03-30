Десять кик-шеринговых самокатов сожгли в Петербурге

В Северной столице неизвестный поджег самокаты, которые стояли на ночной стоянке. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел утром 30 марта на проспекте Ударников.
— В Красногвардейском районе неизвестный поджег электросамокаты. Они были припаркованы на газоне у детской поликлиники, — сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам очевидца, поджог совершил мужчина в камуфляже. После этого он скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. Пострадало 10 самокатов.
Как ранее сообщала «КП-Петербург», в Северной столице начался сезон проката средств индивидуальной мобильности. Кик-шеринговые компании подписали с властями Петербурга новое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого обещают страховать ответственность клиентов. То есть, если самокатчики строят ДТП, то пострадавшие получат компенсацию.