Десять кик-шеринговых самокатов сожгли в Петербурге

Как ранее сообщала «КП-Петербург», в Северной столице начался сезон проката средств индивидуальной мобильности. Кик-шеринговые компании подписали с властями Петербурга новое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого обещают страховать ответственность клиентов. То есть, если самокатчики строят ДТП, то пострадавшие получат компенсацию.