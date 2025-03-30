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В Прикамье родственники утонувшего подо льдом рыбака просят найти его тело

Мужчина погиб 28 марта.

Источник: Аргументы и факты

Тело рыбака, утонувшего подо льдом в реке в Пермском крае, просят найти его родственники, рассказала сайту perm.aif.ru внучка погибшего мужчины.

О гибели рыбака в Кунгурском округе стало известно утром 30 марта. Поисково-спасательная служба муниципалитета сообщила, что на реке рядом с деревней Плашкино утонул рыбак. Подробности о происшествии perm.aif.ru рассказала внучка погибшего мужчины Александра.

Как оказалось, пострадавшим стал 75-летний местный житель Александр Попов. Мужчина отправился на рыбалку утром 28 марта, а днём соседи заметили, что он начал тонуть. По словам девушки, некоторое время её дедушка пытался выбраться, но выбился из сил и погиб. Тело мужчины до сих пор не было найдено.

Как рассказала perm.aif.ru Александра, после его гибели приехала полиция, родные написали заявление, но к поискам тела пока что никто не приступил. Сейчас родственники надеются, что погибшего отца и дедушку удастся отыскать до паводков.