В Прикамье родственники утонувшего подо льдом рыбака просят найти его тело

Как оказалось, пострадавшим стал 75-летний местный житель Александр Попов. Мужчина отправился на рыбалку утром 28 марта, а днём соседи заметили, что он начал тонуть. По словам девушки, некоторое время её дедушка пытался выбраться, но выбился из сил и погиб. Тело мужчины до сих пор не было найдено.