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Жители пострадавшего от взрыва газа дома под Челябинском начали получать компенсацию

Жители пострадавшего от взрыва газа дома под Челябинском начали получать компенсацию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что режим ЧС локального уровня объявлен в поселке Красногорский (Еманжелинский район), где 27 марта произошел взрыв газа в пятиэтажном доме.

«Заявления на оказание материальной помощи в размере 20 тыс. рублей приняты от 24 человек. Сегодня, 30 марта, первые выплаты направлены жителям пострадавшего подъезда. Несмотря на выходной, совместная работа с коллегами из министерства финансов и управления Федерального казначейства продожается, чтобы граждане как можно быстрее получили помощь», — прокомментировала министр социальных отношений Наталья Лугачева.

Она напомнили, что материальная помощь — это первый этап выплат. Семье погибшей женщины перечислят 1 миллион рублей; получившим травмы — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, жильцам пострадавших квартир положено от 75 тыс. до 150 тыс. рублей в связи с утратой имущества первой необходимости.

Также будет решен вопрос по ремонту жилья.

Напомним, погибла женщина 1942 года рождения, получили травмы четыре человека. Обрушений нет, повреждены не несущие перегородки и остекление в квартире.

Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть).