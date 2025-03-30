Жители пострадавшего от взрыва газа дома под Челябинском начали получать компенсацию

Ранее сообщалось, что режим ЧС локального уровня объявлен в поселке Красногорский (Еманжелинский район), где 27 марта произошел взрыв газа в пятиэтажном доме.
«Заявления на оказание материальной помощи в размере 20 тыс. рублей приняты от 24 человек. Сегодня, 30 марта, первые выплаты направлены жителям пострадавшего подъезда. Несмотря на выходной, совместная работа с коллегами из министерства финансов и управления Федерального казначейства продожается, чтобы граждане как можно быстрее получили помощь», — прокомментировала министр социальных отношений Наталья Лугачева.
Она напомнили, что материальная помощь — это первый этап выплат. Семье погибшей женщины перечислят 1 миллион рублей; получившим травмы — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Кроме того, жильцам пострадавших квартир положено от 75 тыс. до 150 тыс. рублей в связи с утратой имущества первой необходимости.
Также будет решен вопрос по ремонту жилья.
Напомним, погибла женщина 1942 года рождения, получили травмы четыре человека. Обрушений нет, повреждены не несущие перегородки и остекление в квартире.
Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть).