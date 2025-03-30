Жители пострадавшего от взрыва газа дома под Челябинском начали получать компенсацию

«Заявления на оказание материальной помощи в размере 20 тыс. рублей приняты от 24 человек. Сегодня, 30 марта, первые выплаты направлены жителям пострадавшего подъезда. Несмотря на выходной, совместная работа с коллегами из министерства финансов и управления Федерального казначейства продожается, чтобы граждане как можно быстрее получили помощь», — прокомментировала министр социальных отношений Наталья Лугачева.