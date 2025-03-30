Ушел в школу и не вернулся: поиски 15-летнего подростка, загадочно исчезнувшего пять дней назад, окончены

Но днем 30 марта поиски прекратились. К счастью, подросток был найден живым. Юноша самостоятельно пришел к инспекторам ПДН в Улан-Удэ. С ним все в порядке, его здоровью ничего не угрожает. Он рассказал, что все это время он находился в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.