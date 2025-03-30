Ушел в школу и не вернулся: поиски 15-летнего подростка, загадочно исчезнувшего пять дней назад, окончены

«Внимание, розыск несовершеннолетнего!», — новости о пропаже 15-летнего подростка появились в пабликах и СМИ Бурятии еще 28 марта. В полиции тогда рассказали, что юноша еще 25 числа ушел в школу и не вернулся. Однако поиски прекратились сегодня, 30 марта.
— Подросток ушел в школу в Советском районе Улан-Удэ, — рассказывали в ГУ МВД Бурятии. — В день исчезновения был одет в черную толстовку, черные широкие штаны и черные кроссовки. Из особых примет — татуировка в виде креста на среднем пальце правой руки.
Но днем 30 марта поиски прекратились. К счастью, подросток был найден живым. Юноша самостоятельно пришел к инспекторам ПДН в Улан-Удэ. С ним все в порядке, его здоровью ничего не угрожает. Он рассказал, что все это время он находился в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.