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В Бресте четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Как отметили в ведомстве, предварительно установлено, что вечером 29 марта четырехлетний мальчик играл на подоконнике, он открыл окно и оперся на москитную сетку. Конструкция не выдержала вес малыша, и он упал на землю с высоты четвертого этажа.

Сейчас ребенок находится в больнице, ему оказывается медпомощь.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что мальчик находился в комнате вместе с 17-летней сестрой.

Брестским межрайонным отделом СК проводится проверка. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим травмированию несовершеннолетнего.