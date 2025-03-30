В Бресте четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

Как отметили в ведомстве, предварительно установлено, что вечером 29 марта четырехлетний мальчик играл на подоконнике, он открыл окно и оперся на москитную сетку. Конструкция не выдержала вес малыша, и он упал на землю с высоты четвертого этажа.