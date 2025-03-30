В Минске задержали двоих распространителей насвая

Как рассказали в ведомстве, сотрудники наркоконтроля Минщины при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Рысь» внутренних войск задержали 34-летнего жителя Мозыря. В его съемной квартире в Минске было обнаружено 10 кг насвая. Вещество предназначалось для реализации. Также был задержан 25-летний житель столицы, у которого изъято 7 кг некурительного табачного изделия.