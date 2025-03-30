Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске задержали двоих распространителей насвая

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны распространители насвая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники наркоконтроля Минщины при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Рысь» внутренних войск задержали 34-летнего жителя Мозыря. В его съемной квартире в Минске было обнаружено 10 кг насвая. Вещество предназначалось для реализации. Также был задержан 25-летний житель столицы, у которого изъято 7 кг некурительного табачного изделия.

Фигурантам грозят крупные штрафы с конфискацией выручки или административный арест.

В МВД напомнили, что в Беларуси запрещены производство и оборот некурительных табачных изделий, изготовленных из табака и щелочного компонента.