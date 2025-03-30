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В Благовещенске задержали подозреваемых в стрельбе в центре города

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар — РИА Новости. Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в центре Благовещенске, СУСК Приамурья возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Источник: © РИА Новости

Вооружённый конфликт произошёл ночью в субботу. На парковке одного из питейных заведений неизвестный выстрелил предположительно из гладкоствольного оружия, в сторону молодого человека, 2000 года рождения. У него огнестрельное ранение стопы дробью, потерпевший доставлен в медицинское учреждение. В момент инцидента со злоумышленником находился его знакомый с оружием в руках. Мужчины скрылись в неизвестном направлении.

«Оперативникам потребовалось меньше суток, чтобы установить их личности. Ими оказались ранее судимые жители Благовещенска, 1985 и 1990 годов рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали данных граждан при попытке скрыться из города, предположительно, в соседний регион. Следственными органами СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Обнаруженные во время обыска в квартире подозреваемого две единицы гладкоствольного оружия и боеприпасы направили на экспертизу. Один фигурант дела заключен под стражу. Второй — в изоляторе временного содержания, добавили в ведомстве.