В Благовещенске задержали подозреваемых в стрельбе в центре города

Вооружённый конфликт произошёл ночью в субботу. На парковке одного из питейных заведений неизвестный выстрелил предположительно из гладкоствольного оружия, в сторону молодого человека, 2000 года рождения. У него огнестрельное ранение стопы дробью, потерпевший доставлен в медицинское учреждение. В момент инцидента со злоумышленником находился его знакомый с оружием в руках. Мужчины скрылись в неизвестном направлении.