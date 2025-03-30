В Благовещенске задержали подозреваемых в стрельбе в центре города

Вооружённый конфликт произошёл ночью в субботу. На парковке одного из питейных заведений неизвестный выстрелил предположительно из гладкоствольного оружия, в сторону молодого человека, 2000 года рождения. У него огнестрельное ранение стопы дробью, потерпевший доставлен в медицинское учреждение. В момент инцидента со злоумышленником находился его знакомый с оружием в руках. Мужчины скрылись в неизвестном направлении.
«Оперативникам потребовалось меньше суток, чтобы установить их личности. Ими оказались ранее судимые жители Благовещенска, 1985 и 1990 годов рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали данных граждан при попытке скрыться из города, предположительно, в соседний регион. Следственными органами СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Обнаруженные во время обыска в квартире подозреваемого две единицы гладкоствольного оружия и боеприпасы направили на экспертизу. Один фигурант дела заключен под стражу. Второй — в изоляторе временного содержания, добавили в ведомстве.