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Омич планировал убийство пяти человек из-за шуток над ним

Подозреваемого заключили под стражу, так как мужчина не живет в Омске постоянно.

Источник: Комсомольская правда

В СУ СК России по Омской области раскрыли подробности готовящегося преступления омичом. 29-летний мужчина планировал убить пятерых человек, которые находятся в разных городах.

Для этого он приобрел специальную литературу и даже самостоятельно изготовил яд и взрывчатое вещество. Таким образом он планировал наказать обидчиков, которые, как ему кажется, постоянно над ним подшучивали.

При этом мужчина планировал совершить преступления в других городах, где в данный момент проживают его обидчики. В ходе обыска на съемной квартире следователями были изъяты предметы, с помощью которых планировалось совершение убийства.

Сейчас мужчина задержан и находится в СИЗО. Его заключили под арест из-за риска того, что он мог покинуть Омск и сбежать от правосудия. 29-летний мужчина не имеет постоянного места жительства, как выяснили следователи, он планировал выехать в другой город.

Как пояснили в СУ СК России по Омской области, мужчине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.