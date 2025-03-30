Омич планировал убийство пяти человек из-за шуток над ним

Сейчас мужчина задержан и находится в СИЗО. Его заключили под арест из-за риска того, что он мог покинуть Омск и сбежать от правосудия. 29-летний мужчина не имеет постоянного места жительства, как выяснили следователи, он планировал выехать в другой город.