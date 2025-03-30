Омич планировал убийство пяти человек из-за шуток над ним

В СУ СК России по Омской области раскрыли подробности готовящегося преступления омичом. 29-летний мужчина планировал убить пятерых человек, которые находятся в разных городах.
Для этого он приобрел специальную литературу и даже самостоятельно изготовил яд и взрывчатое вещество. Таким образом он планировал наказать обидчиков, которые, как ему кажется, постоянно над ним подшучивали.
При этом мужчина планировал совершить преступления в других городах, где в данный момент проживают его обидчики. В ходе обыска на съемной квартире следователями были изъяты предметы, с помощью которых планировалось совершение убийства.
Сейчас мужчина задержан и находится в СИЗО. Его заключили под арест из-за риска того, что он мог покинуть Омск и сбежать от правосудия. 29-летний мужчина не имеет постоянного места жительства, как выяснили следователи, он планировал выехать в другой город.
Как пояснили в СУ СК России по Омской области, мужчине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.