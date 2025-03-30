В Беларуси за минувшие сутки ликвидированы шесть лесных пожаров

Как рассказали в ведомстве, за сутки в республике ликвидированы шесть лесных пожаров на общей площади чуть более 7 га (четыре из них произошли в Брестской области и по одному в Витебской и Минской), а также 163 пожара травы и кустарников на общей площади 15,3 га.