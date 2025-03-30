В Беларуси за минувшие сутки ликвидированы шесть лесных пожаров

Как рассказали в ведомстве, за сутки в республике ликвидированы шесть лесных пожаров на общей площади чуть более 7 га (четыре из них произошли в Брестской области и по одному в Витебской и Минской), а также 163 пожара травы и кустарников на общей площади 15,3 га.
Так, поздним вечером 29 марта поступило сообщение о том, что обнаружен лесной пожар возле д. Коробье Столинского района. Для ликвидации пожара были задействованы 11 единиц техники и 35 человек, из них две единицы техники и пять работников МЧС. Пожар был ликвидирован. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 5 га.
Три из шести лесных пожаров были ликвидированы силами Минлесхоза и три совместно Министерством лесного хозяйства и спасателями. Всего для ликвидации лесных пожаров привлекались 29 единиц техники и 102 человека, из них семь единиц техники и 23 работника МЧС.