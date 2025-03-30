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В Омске горел сухостой на улице Новоалександровская

Площадь возгорания составила более 500 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС успешно ликвидировали возгорание сухой травы на площади 500 квадратных метров на улице Новоалександровская. К тушению пожара были привлечены 7 специалистов и 2 единицы техники.

По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог. Специалисты отмечают, что большинство случаев выжигания прошлогодней травы связаны с распространенными мифами о пользе этой процедуры.

«В результате таких действий может быть нанесен серьезный ущерб окружающей среде, а также существует высокий риск распространения огня на объекты недвижимости», — комментируют в МЧС России.

Инспекторы государственного пожарного надзора регулярно проводят рейды в частном секторе и садоводствах Омской области. Людям рассказывают об опасности самовольного пала травы.

Среди основных требований — соблюдение безопасных расстояний до построек и лесных насаждений, очистка территории вокруг места горения и обязательный контроль процесса.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены серьезные штрафы: для граждан — до 15 тысяч рублей, в период действия Особого противопожарного режима — до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Омске снесли аварийный дом, в котором погиб мужчина.