В Омске горел сухостой на улице Новоалександровская

Сотрудники МЧС успешно ликвидировали возгорание сухой травы на площади 500 квадратных метров на улице Новоалександровская. К тушению пожара были привлечены 7 специалистов и 2 единицы техники.
По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог. Специалисты отмечают, что большинство случаев выжигания прошлогодней травы связаны с распространенными мифами о пользе этой процедуры.
«В результате таких действий может быть нанесен серьезный ущерб окружающей среде, а также существует высокий риск распространения огня на объекты недвижимости», — комментируют в МЧС России.
Инспекторы государственного пожарного надзора регулярно проводят рейды в частном секторе и садоводствах Омской области. Людям рассказывают об опасности самовольного пала травы.
Среди основных требований — соблюдение безопасных расстояний до построек и лесных насаждений, очистка территории вокруг места горения и обязательный контроль процесса.
За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены серьезные штрафы: для граждан — до 15 тысяч рублей, в период действия Особого противопожарного режима — до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.
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