Пожилая женщина спасена при пожаре в квартире в Минске

Инцидент произошел 29 марта. Сотрудникам МЧС сообщили о пожаре в двухкомнатной квартире жилого дома по пер. Нововиленскому. Прибывшие на место огнеборцы с балкона горевшей квартиры спасли ее хозяйку. Женщину 1957 года рождения осмотрели медики, она не пострадала. Из вышерасположенной квартиры были эвакуированы два человека, они также не были травмированы.