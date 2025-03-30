Пожилая женщина спасена при пожаре в квартире в Минске

Инцидент произошел 29 марта. Сотрудникам МЧС сообщили о пожаре в двухкомнатной квартире жилого дома по пер. Нововиленскому. Прибывшие на место огнеборцы с балкона горевшей квартиры спасли ее хозяйку. Женщину 1957 года рождения осмотрели медики, она не пострадала. Из вышерасположенной квартиры были эвакуированы два человека, они также не были травмированы.
Установлено, что произошло загорание имущества в кухне. В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается.