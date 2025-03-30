Самолет экстренно сел в Волгограде из-за неисправности топливной системы

Накануне, 29 марта, в обеденное время самолет, летевший по маршруту Волгоград — Санкт-Петербург, экстренно приземлился в аэропорту Гумрак из-за неисправности топливной системы во время выруливания. Пилоты приняли решение прервать взлет и вернуться на место стоянки. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал Авиаинцидент, инцидент произошел в хороших метеоусловиях: ясная погода, температура воздуха +14 градусов Цельсия, ветер 6−9 метров в секунду, видимость более 10 километров.
Информацию о происшествии незамедлительно передали в соответствующие службы согласно установленной схеме оповещения. Специалисты провели тщательное обследование самолета для выяснения причин неисправности топливной системы.
Пассажиры рейса SDM6218 не пострадали. Авиакомпания обеспечила им все необходимые меры поддержки, включая перебронирование на следующий рейс в Санкт-Петербург.