Самолет экстренно сел в Волгограде из-за неисправности топливной системы

Накануне, 29 марта, в обеденное время самолет, летевший по маршруту Волгоград — Санкт-Петербург, экстренно приземлился в аэропорту Гумрак из-за неисправности топливной системы во время выруливания. Пилоты приняли решение прервать взлет и вернуться на место стоянки. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал Авиаинцидент, инцидент произошел в хороших метеоусловиях: ясная погода, температура воздуха +14 градусов Цельсия, ветер 6−9 метров в секунду, видимость более 10 километров.