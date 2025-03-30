Съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар БПЛА в Горловке

24 марта в Кременском муниципальном округе ЛНР при обстреле погибли двое сотрудников телеканала «Звезда» — оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Тогда же был убит корреспондент «Известий» Александр Федорчак и трое местных жителей. 26 марта при выполнении редакционного задания погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева. Сегодня ее похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище.