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Съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар БПЛА в Горловке

Съемочная группа ГТРК «Донецк» пострадала после атаки БПЛА в Горловке. Беспилотник, рассказали Telegram-канале ГТРК, целился по машине, в которой находились водитель, оператор и корреспондент, однако прямого удара не произошло. Члены съемочной группы живы.

Источник: РИА "Новости"

«Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь», — сообщило СМИ.

24 марта в Кременском муниципальном округе ЛНР при обстреле погибли двое сотрудников телеканала «Звезда» — оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Тогда же был убит корреспондент «Известий» Александр Федорчак и трое местных жителей. 26 марта при выполнении редакционного задания погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева. Сегодня ее похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище.