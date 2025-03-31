У журналиста Владислава Бачурова сгорел дом. Родные не пострадали, погибли питомцы

«В день пожара я рассказывал и показывал приятелю основы дома из дотов (долговременная огневая точка, которая осталась со времен Великой Отечественной войны). Довольно комично, что мы в тот день сначала посмотрели сиверский приют “Ночлежки”, а потом поехали ко мне домой. Вечером мы с ним, моим отцом (91 год, призер Олимпийских игр, почетный житель Сиверской) и моей дочкой пошли в гости к моей сестре в соседний дом. И в этот момент наш дом, в котором людей не было, загорелся из-за старой неисправной проводки», — сообщил «Фонтанке» Владислав Бачуров, отметив, что это второй пожар на участке.