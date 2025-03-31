У журналиста Владислава Бачурова сгорел дом. Родные не пострадали, погибли питомцы

«У меня сгорел дом. Погибли три кошки. Мы все живы», — 30 марта рассказал Владислав Бачуров, уточнив, что пытался спасти питомцев, но упал со второго этажа. У него ожоги рук, лица и головы. Пожар начался накануне вечером, тушили «всю ночь».
Журналист уточнил, что причиной пожара стала неисправная проводка на втором этаже.
«Дом старый, судя по всему, заискрила розетка. Пожар начался на втором этаже», — рассказал пострадавший. В доме сгорели документы, книги, архивные фотографии, родительские медали и одежда.
«В день пожара я рассказывал и показывал приятелю основы дома из дотов (долговременная огневая точка, которая осталась со времен Великой Отечественной войны). Довольно комично, что мы в тот день сначала посмотрели сиверский приют “Ночлежки”, а потом поехали ко мне домой. Вечером мы с ним, моим отцом (91 год, призер Олимпийских игр, почетный житель Сиверской) и моей дочкой пошли в гости к моей сестре в соседний дом. И в этот момент наш дом, в котором людей не было, загорелся из-за старой неисправной проводки», — сообщил «Фонтанке» Владислав Бачуров, отметив, что это второй пожар на участке.
Собеседник «Фонтанки» уточнил, что этот участок купил его прадед в 1907 году. В советское время землю «подрезали», но дом остался. Когда наступила Вторая мировая, немцы остановились в том доме, а прадед с прабабушкой перебрались в баню. «Дед был военкором во Второй ударной, на Ленинградском фронте. Бабушка с мамой уехали в эвакуацию. Немцы обпились самогонки и нечаянно сожгли дом, раскочегарив печку. Выскочили голышом на мороз. Жутко извинились перед моими прадедами и притащили два дота, чтобы компенсировать ущерб. Из этих немецких дотов сейчас и составлен мой дом», — рассказал Бачуров.