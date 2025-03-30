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Shot: Неизвестный открыл стрельбу в Мурманске

В Мурманске произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Согласно предварительным сведениям, неустановленное лицо начало стрельбу по прохожим.

Источник: РИА "Новости"

Неизвестный начал стрелять с крыши дома.

В Мурманске произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Согласно предварительным сведениям, неустановленное лицо начало стрельбу по прохожим.

«Неизвестный открыл огонь по людям в Кольском районе Мурманска. Мужчина, предварительно, находится на крыше общежития», — пишет Shot.

Район инцидента оцеплен, и движение транспорта на Кольском проспекте, в районе Молодежного проезда, полностью перекрыто. По предварительной информации, нападающий вооружен карабином. На место происшествия уже прибыли подразделения правоохранительных органов.