Shot: Неизвестный открыл стрельбу в Мурманске

Неизвестный начал стрелять с крыши дома.
В Мурманске произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Согласно предварительным сведениям, неустановленное лицо начало стрельбу по прохожим.
«Неизвестный открыл огонь по людям в Кольском районе Мурманска. Мужчина, предварительно, находится на крыше общежития», — пишет Shot.
Район инцидента оцеплен, и движение транспорта на Кольском проспекте, в районе Молодежного проезда, полностью перекрыто. По предварительной информации, нападающий вооружен карабином. На место происшествия уже прибыли подразделения правоохранительных органов.