Две волгоградки осуждены за кражи товаров маркетплейса

В Краснооктябрьском районе города в суде слушалось дело, фигурантками которого стали работницы пункта выдачи заказов маркетплейса. Они занимались хищениями товарно-материальных ценностей.
Подсудимые отбирали товары из числа возвращенных покупателями или с истекшим сроком хранения. Затем они оформляли возврат через специализированную систему учета обратно на склад, но продукцию туда они не отправляли.
В конце рабочей смены девушки выносили товар, а потом украденное имущество делили между собой. Сообщницы совершали регулярно хищения в те дни, когда в пункте находились интересующие их товары, которые подлежали возврату.
В течение полутора месяцев две волгоградки тайно похитили имущество на сумму 214 607 рублей.
Фигурантки свою вину полностью признали.
Решением суда девушки признаны виновными по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В итоге одну из фигуранток приговорили к 1,6 года исправительных работ, а вторую к 1 году и 5 месяцам исправительных работ. Кроме того, из их зарплаты будет удерживаться по 5% в доход государства.
Девушки должны компенсировать потери своего работодателя. Отметим, одна из осужденных выплатила уже 15 000 рублей в счет возмещения ущерба.