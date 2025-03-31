Две волгоградки осуждены за кражи товаров маркетплейса

Решением суда девушки признаны виновными по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В итоге одну из фигуранток приговорили к 1,6 года исправительных работ, а вторую к 1 году и 5 месяцам исправительных работ. Кроме того, из их зарплаты будет удерживаться по 5% в доход государства.