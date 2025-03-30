В Мурманске полиция перекрыла улицы из-за стрелка на крыше многоэтажки

В Мурманске бойцы спецназа проводят штурм одного из жилых домов, где неизвестный открыл огонь с крыши многоэтажки.
Информирует Telegram-канал «Baza».
Согласно предварительным данным, на кадрах с места ЧП может находиться предполагаемый стрелок. Местные жители сообщают, что он стреляет по окнам квартир и направляет оружие в сторону сотрудников полиции. В настоящее время мотивы его действий устанавливаются.
Ранее правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в ранении из ружья молодого человека на парковке в Благовещенске, возбуждено уголовное дело.