В Мурманске полиция перекрыла улицы из-за стрелка на крыше многоэтажки

Согласно предварительным данным, на кадрах с места ЧП может находиться предполагаемый стрелок. Местные жители сообщают, что он стреляет по окнам квартир и направляет оружие в сторону сотрудников полиции. В настоящее время мотивы его действий устанавливаются.