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В Мурманске полиция перекрыла улицы из-за стрелка на крыше многоэтажки

Местные жители сообщают, что он стреляет по окнам квартир и направляет оружие в сторону сотрудников полиции.

Источник: Аргументы и факты

В Мурманске бойцы спецназа проводят штурм одного из жилых домов, где неизвестный открыл огонь с крыши многоэтажки.

Информирует Telegram-канал «Baza».

Согласно предварительным данным, на кадрах с места ЧП может находиться предполагаемый стрелок. Местные жители сообщают, что он стреляет по окнам квартир и направляет оружие в сторону сотрудников полиции. В настоящее время мотивы его действий устанавливаются.

Ранее правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в ранении из ружья молодого человека на парковке в Благовещенске, возбуждено уголовное дело.