МЧС: Пожар в ночном клубе в Вологде произошел на площади 900 кв метров

Отмечается, что пожар удалось локализовать на 900 квадратах. В тушении огня задействованы 40 сотрудников МЧС России, а также 12 единиц специальной техники. Как сообщают представители ведомства, пострадавших в результате инцидента, по предварительной информации, нет.