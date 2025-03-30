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МЧС: Пожар в ночном клубе в Вологде произошел на площади 900 кв метров

Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 900 кв метров на кровле ночного клубе в Вологде, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на площади в 900 квадратных метров произошел на территории одного из ночных клубов в городе Вологда. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«На улице Судоремонтной горит кровля здания на 900 квадратах‎», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пожар удалось локализовать на 900 квадратах. В тушении огня задействованы 40 сотрудников МЧС России, а также 12 единиц специальной техники. Как сообщают представители ведомства, пострадавших в результате инцидента, по предварительной информации, нет.

Ранее KP.RU сообщал, что в прошедший понедельник, 24 марта, сотрудники МЧС РФ потушили пожар в центре Ростова-на-Дону, где загорелся торговый центр «Галерея Астор» и стоящий рядом пятиэтажный жилой дом. Никто из жителей в результате инцидента не пострадал.