Губернатор Андрей Чибис подтвердил стрельбу с крыши дома в Мурманске

Вечером 30 марта неизвестный начал палить из оружия с высоты девятиэтажного жилого здания. Всё происходит в Мурманске на Кольском, 10. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
К месту ЧП прибыли сотрудники силовых структур. Андрей Чибис призвал жителей не паниковать. Кроме того, он напомнил простые меры безопасности: гасить свет, не приближаться к окнам, не снимать видео.
«Особо прошу не выкладывать в сеть работу наших силовиков, а также доверять только проверенной информации», — подчеркнул губернатор Мурманской области.