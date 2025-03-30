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В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте

Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске.

Источник: Комсомольская правда

В Мурманске произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Как сообщает «КП-Мурманск», стрельба ведется с верхнего этажа многоквартирного дома по адресу Кольский проспект, 10.

По информации ГТРК «Мурман», территория вокруг здания перекрыта сотрудниками правоохранительных органов. Оперативные службы проводят спецоперацию по задержанию стрелка.

Ранее «КП-Мурманск» писал, что вечером 30 марта на Кольском проспекте неизвестные открыли стрельбу. По словам очевидцев, движение было перекрыто от улицы Пономарева до проспекта Кирова.

Позднее губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил стрельбу с крыши дома в Мурманске. В своем Telegram-канале глава региона попросил местных жителей не беспокоиться и соблюдать меры безопасности.