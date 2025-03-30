В Мандалае российские спасатели извлекли из-под завалов живую женщину

«Российские спасатели спасли из-под завалов женщину, которая пролежала под грудами бетона более двух суток. Пострадавшую удалось обнаружить под обломками поисковым собакам из кинологического расчета МЧС России в городе Мандалай», — говорится в сообщении. Работа проводилась совместно со специалистами из Китая, через завалы к пострадавшей пробирались почти восемь часов.
Как отметили в пресс-службе, спасательная операция проводилась в темное время суток, с риском для жизни. Работа в зоне ЧС осложняется большим количеством завалов разрушенных зданий, неустойчивыми конструкциями и продолжающимися афтершоками.
Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. По данным таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 8,2. Число жертв землетрясения превысило 1,6 тыс.
Руководитель сводного отряда МЧС России, работающего в зоне катастрофы, Сергей Воронцов ранее сообщал, что есть шансы найти живых людей под завалами разрушенных зданий. Российские специалисты будут искать людей в круглосуточном режиме.