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В Мандалае российские спасатели извлекли из-под завалов живую женщину

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России в зоне землетрясения в Мандалае спасли из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Российские спасатели спасли из-под завалов женщину, которая пролежала под грудами бетона более двух суток. Пострадавшую удалось обнаружить под обломками поисковым собакам из кинологического расчета МЧС России в городе Мандалай», — говорится в сообщении. Работа проводилась совместно со специалистами из Китая, через завалы к пострадавшей пробирались почти восемь часов.

Как отметили в пресс-службе, спасательная операция проводилась в темное время суток, с риском для жизни. Работа в зоне ЧС осложняется большим количеством завалов разрушенных зданий, неустойчивыми конструкциями и продолжающимися афтершоками.

Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. По данным таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 8,2. Число жертв землетрясения превысило 1,6 тыс.

Руководитель сводного отряда МЧС России, работающего в зоне катастрофы, Сергей Воронцов ранее сообщал, что есть шансы найти живых людей под завалами разрушенных зданий. Российские специалисты будут искать людей в круглосуточном режиме.