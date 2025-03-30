В Мандалае российские спасатели извлекли из-под завалов живую женщину

«Российские спасатели спасли из-под завалов женщину, которая пролежала под грудами бетона более двух суток. Пострадавшую удалось обнаружить под обломками поисковым собакам из кинологического расчета МЧС России в городе Мандалай», — говорится в сообщении. Работа проводилась совместно со специалистами из Китая, через завалы к пострадавшей пробирались почти восемь часов.