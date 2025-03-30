«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок после землетрясения в Мьянме

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» зафиксировал последствия землетрясения в Мьянме и передал соответствующий снимок, сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
На изображении видно, как землетрясение отразилось на инфраструктуре города Сагайн. В комментарии к опубликованному снимку в телеграм-канале госкорпорации отмечается, что спутники «Роскосмоса» продолжают осуществлять мониторинг последствий стихийного бедствия.
Напомним, в пятницу в районе города Мандалай произошло землетрясение с магнитудой, по различным оценкам, от 7,1 до 7,7. Подземные толчки ощутили также жители соседних стран: Таиланда, Индии, Китая, Бангладеша и Лаоса.
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек. Около 3,4 тысячи человек получили различные травмы, а 300 числятся пропавшими без вести.