«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок после землетрясения в Мьянме

Напомним, в пятницу в районе города Мандалай произошло землетрясение с магнитудой, по различным оценкам, от 7,1 до 7,7. Подземные толчки ощутили также жители соседних стран: Таиланда, Индии, Китая, Бангладеша и Лаоса.