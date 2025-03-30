Чибис подтвердил информацию о стрельбе в Мурманске

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил информацию о стрельбе, произошедшей в Мурманске. В своем Telegram-канале он сообщил, что неизвестный ведет огонь с крыши одного из зданий, и на месте происшествия работают силовые структуры.