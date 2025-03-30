Чибис подтвердил информацию о стрельбе в Мурманске

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил информацию о стрельбе, произошедшей в Мурманске. В своем Telegram-канале он сообщил, что неизвестный ведет огонь с крыши одного из зданий, и на месте происшествия работают силовые структуры.
Чибис призвал горожан, проживающих рядом с Кольского проспекта, 10, отключить свет, отойти от окон и не пытаться снимать происходящее на видео. Он подчеркнул важность соблюдения мер безопасности в данной ситуации.
Кроме того, губернатор настоятельно попросил граждан воздержаться от съемки и распространения видеоматериалов, которые могут содержать информацию о действиях правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в центре Мурманска неизвестный устроил стрельбу с крыши общежития на проспекте Кольском, 10. Предположительно мужчина стреляет из винтовки. Движение общественного транспорта временно приостановлено.