В Канаде почти 400 тысяч домов остались без света из-за ледяной бури

В канадской провинции Онтарио почти 400 тысяч домов остались без электричества из-за ледяной бури, согласно данным мониторингового сервиса PowerOutage.
По состоянию на 22:40 по московскому времени, около 392 тысяч клиентов в регионе столкнулись с отключениями электроэнергии.
Сильный ветер и ледяной дождь привели к падению деревьев и повреждению линий электропередачи, в результате чего часть провинции оказалась покрыта льдом. Эти погодные условия создали серьезные проблемы для инфраструктуры.
Местная полиция призвала жителей воздержаться от поездок, предупредив о гололеде и возможных локальных наводнениях. Власти настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и оставаться дома, пока ситуация не стабилизируется.
Ранее сообщалось, что в результате мощного землетрясения в Мьянме, которое произошло 28 марта, во всей стране было отключено электричество.