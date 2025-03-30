Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канаде почти 400 тысяч домов остались без света из-за ледяной бури

Сильный ветер и ледяной дождь привели к падению деревьев и повреждению линий электропередачи.

Источник: Аргументы и факты

В канадской провинции Онтарио почти 400 тысяч домов остались без электричества из-за ледяной бури, согласно данным мониторингового сервиса PowerOutage.

По состоянию на 22:40 по московскому времени, около 392 тысяч клиентов в регионе столкнулись с отключениями электроэнергии.

Сильный ветер и ледяной дождь привели к падению деревьев и повреждению линий электропередачи, в результате чего часть провинции оказалась покрыта льдом. Эти погодные условия создали серьезные проблемы для инфраструктуры.

Местная полиция призвала жителей воздержаться от поездок, предупредив о гололеде и возможных локальных наводнениях. Власти настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и оставаться дома, пока ситуация не стабилизируется.

Ранее сообщалось, что в результате мощного землетрясения в Мьянме, которое произошло 28 марта, во всей стране было отключено электричество.