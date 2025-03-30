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Росгвардия сообщила, что открывший стрельбу в Мурманске нейтрализован

Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии нейтрализовали мужчину, который стрелял с крыши здания на Кольском проспекте.

Источник: Life.ru

Силовики ворвались на крышу 14-этажки и ликвидировали преступника. В данный момент его мотивы неизвестны. Ведётся следствие. Стрельба продолжалась чуть более двух часов — первые звуки, по словам очевидцев, раздались примерно в 21:30 вечера.

Работа силовиков в Мурманске по ликвидации стрелка. Видео © Росгвардия.

Напомним, в Кольском районе неизвестный злоумышленник открыл огонь по прохожим. Предварительно, у него могло быть несколько видов огнестрельного оружия. В связи с инцидентом было полностью перекрыто движение по Кольскому проспекту в районе Молодёжного проезда.