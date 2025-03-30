Росгвардия сообщила, что открывший стрельбу в Мурманске нейтрализован

Напомним, в Кольском районе неизвестный злоумышленник открыл огонь по прохожим. Предварительно, у него могло быть несколько видов огнестрельного оружия. В связи с инцидентом было полностью перекрыто движение по Кольскому проспекту в районе Молодёжного проезда.