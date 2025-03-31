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В Калининграде «БМВ» сбил 71-летнюю горожанку. Женщина умерла

В Калининграде произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился 30 марта 2025 года в 18:27 на улице Суворова, дом 147.

Источник: Янтарный край

По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля марки «БМВ», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 71-летнюю женщину-пешехода. Трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе, когда пожилая женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

К сожалению, несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась в автомобиле скорой помощи.

Это происшествие еще раз подчеркивает необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения. Управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым нарушением, которое может привести к трагическим последствиям.