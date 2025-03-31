Силовики нейтрализовали открывшего стрельбу в Мурманске

Ранее этот человек открыл стрельбу с крыши здания. Росгвардия уточняет, что огонь он вел с 14-этажного здания. Губернатор Андрей Чибис просил жителей Мурманска погасить свет, не подходить к окнам и не рисковать ради эффектных видео.