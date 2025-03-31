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Силовики нейтрализовали открывшего стрельбу в Мурманске

Неизвестный, открывший беспорядочную стрельбу с крыши здания в Мурманске, нейтрализован, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Неизвестный, открывший беспорядочную стрельбу с крыши здания в Мурманске, нейтрализован, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Операцию провели сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». Стрелок ранен, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее этот человек открыл стрельбу с крыши здания. Росгвардия уточняет, что огонь он вел с 14-этажного здания. Губернатор Андрей Чибис просил жителей Мурманска погасить свет, не подходить к окнам и не рисковать ради эффектных видео.

ГТРК «Мурман» писал, что сначала стрельба велась одиночными выстрелами, затем — очередями.

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