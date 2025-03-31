Двое суток под завалами: В Мьянме сотрудники МЧС спасли выжившую после землетрясения

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. В центре буйства стихии оказался соседний Бангкок — там местные власти ввели режим ЧС и начали экстренную эвакуацию. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России. Руководитель российских спасателей заявил, что шансы найти живых людей под завалами зданий ещё есть.