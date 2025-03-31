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Двое суток под завалами: В Мьянме сотрудники МЧС спасли выжившую после землетрясения

В столице Мьянмы Мандалае специалисты МЧС России совместно с коллегами из Китая нашли и освободили женщину, зажатую обломками разрушенного здания. Пострадавшая провела под завалами более двух суток, не имея возможности выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

Операция по спасению женщины в Мандалае длилась восемь часов. Видео © Пресс-служба МЧС России.

Спасатели смогли обнаружить женщину благодаря кинологическим расчётам: поисковая собака учуяла признаки жизни под грудой бетона. Сложность операции заключалась в высокой вероятности обрушения ослабленных конструкций, отсутствии освещения и необходимости действовать максимально осторожно, чтобы не усугубить состояние пострадавшей. Работы продолжались около восьми часов.

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. В центре буйства стихии оказался соседний Бангкок — там местные власти ввели режим ЧС и начали экстренную эвакуацию. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России. Руководитель российских спасателей заявил, что шансы найти живых людей под завалами зданий ещё есть.