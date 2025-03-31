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Сотни тысяч домов оказались обесточены в Канаде из-за ледяной бури

Почти 400 тысяч домов остались без электроэнергии в провинции Онтарио, Канада, вследствие сильной ледяной бури. Она вызвала серьезные разрушения, включая падение деревьев и повреждение линий электропередач.

Без электричества остались около 392 тысяч клиентов.

Почти 400 тысяч домов остались без электроэнергии в провинции Онтарио, Канада, вследствие сильной ледяной бури. Она вызвала серьезные разрушения, включая падение деревьев и повреждение линий электропередач.

«Буран привел к крушению деревьев и линий электропередачи в Онтарио, часть провинции оказалась покрыта льдом после холодного дождя», — передает слова агентства Канадиан Пресс РИА Новости. По последним данным мониторингового сервиса PowerOutage, в 22:40 по екатеринбургскому времени без света оказались примерно 392 тысячи клиентов.